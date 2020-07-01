Грозовые дожди в восточной Украине и жара до +33: прогноз погоды на сегодня

Фото: погода в Украине (РБК-Украина)

В Киеве ожидается умеренная облачность

Сегодня, 1 июля, погода в Украине будет жаркой, но с дождями и грозами в восточных и некоторых северных регионах. Температура воздуха днем будет колебаться от +25 до +33 градусов тепла.

Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра.

Прогноз во всех областях

По прогнозу синоптиков, сегодня дожди накроют все западные регионы, а также Херсонскую область и Крым. На всей остальной территории Украины будет пасмурно, однако без осадков.

В западных областях температура днем составит от +25 до +28 градусов тепла. Ночью столбики термометров опустятся до +14 +18.

В центральных и северных областях температура днем ожидается от +25 до +29 градусов, а ночью от +15 до +18 градусов тепла.

В южных и восточных областях температура днем будет от +26 до +33, а ночью в пределах +16 +22 градуса.

Фото: погода в Украине на 1 июля (meteo.gov.ru)

Прогноз в Киеве

В Киеве и области сегодня ожидается умеренная облачность. Температура воздуха днем будет колебаться от +25 до +29 градусов, а ночью от +14 до +19.

Фото: погода в Киевской области на 1 июля (meteo.gov.ua)

Напомним, вследствие осложнения погодных условий в Украине обесточены 35 населенных пунктов в двух областях.

Кроме того, какой будет погода в июле, рассказали синоптики из Украинского гидрометцентра.

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Автор: Андрей Козловский