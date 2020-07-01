Спека на сході, грозові дощі на заході: прогноз погоди на завтра

Фото: Київ влітку (РБК-Україна)

В Україну повертається спека

Погода в Україні 2 липня очікується сонячною та сухою. Виключенням стануть західні регіони.

Про це повідомили в Українському гідрометцентрі.

За даними синоптиків, жарка і малохмарна погода очікується майже на всій території України.

У центрі та на півночі малохмарно, вдень повітря прогріється до +32, вночі до +20. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Майже аналогічна погода 2 липня на сході України. Вдень очікується до +32, вночі до +20.

У південних областях стовпчики термометра покажуть +33 вдень. Вночі на Приазов’ї можливі короткочасні дощі, температура становитиме +22, на узбережжі морів підніметься до + 23.

Короткочасні дощі, подекуди з грозами, прогнозують вдень у західних областях. Вдень у західних областях до +29, вночі до +21. Під час грози в окремих районах - град та шквали 15-20 м/с.

У Києві найближчої доби без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі +18 +20, вдень до +32.

Нагадаємо, сьогодні дощі пройдуть у західних областях, а також у Херсонській області та в Криму.

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Автор: Роман Калиниченко