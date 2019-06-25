Жара в Украине выше +30 завтра сохранится

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Завтра столбики термометров поднимутся до +32 градусов

Погода в Украине завтра, 26 июня, ожидается жаркой, местами возможны кратковременные дожди. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Украинского гидрометцентра в Facebook.

По данным синоптиков, температура воздуха ночью 26 июня составит от +12 до +17 градусов, на юге страны чуть теплее - от +18 до +23 градусов. Днем 26 июня столбики термометров поднимутся до +32 градусов.

"26 июня в Украине без осадков, лишь ночью в южной части отдельные кратковременные дожди, грозы. Ветер северо-восточный с переходом в западных и северных областях на юго-западный, 5-10 м/с", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что в четверг, 27 июня, в Украину придет атмосферный фронт, который принесет похолодание, а также грозовые дожди на запад и север страны. По данным синоптика Натальи Диденко, в течение пятницы, субботы и воскресенья в большинстве областей Украины ожидается ослабление жары, температура воздуха днем не превысит +23 градусов.

Ранее РБК-Украина сообщало, на День Конституции в Украине ожидается резкое похолодание.