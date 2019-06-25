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Спека в Україні вище +30 завтра утримається

Новини » Суспільство    25.06.2019 - 15:49
Спека в Україні вище +30 завтра утримається
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Завтра стовпчики термометрів піднімуться до +32 градусів

Погода в Україні завтра, 26 червня, очікується спекотною, місцями можливі короткочасні дощі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Українського гідрометцентру у Facebook.

За даними синоптиків, температура повітря вночі 26 червня становитиме від +12 до +17 градусів, на півдні країни трохи тепліше - від +18 до +23 градусів. Вдень 26 червня стовпчики термометрів піднімуться до +32 градусів.

"26 червня в Україні без опадів, лише вночі у південній частині окремі короткочасні дощі, грози. Вітер північно-східний з переходом у західних та північних областях на південно-західний, 5-10 м/с", - йдеться у повідомленні.

Спека в Україні вище +30 завтра утримається

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у четвер, 27 червня, в Україну прийде атмосферний фронт, який принесе похолодання, а також грозові дощі на захід та північ країни. За даними синоптика Наталі Діденко, протягом п`ятниці, суботи та неділі в більшості областей України очікується послаблення спеки, температура повітря вдень не перевищуватиме +23 градусів. 

Раніше РБК-Україна повідомляло, на День Конституції в Україні очікується різке похолодання

На більшість країн Європи завтра обрушиться спека Сьогодні південь України накриють дощі з грозами
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