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Жара в Украине усиливается: завтра температура повысится до +34

Автор: Мария Кучерявец

Завтра, 10 июля в Украине ожидается жаркая погода. В течение суток столбики термометров в большинстве областей будут подниматься до +31 +34 градусов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

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По всей территории страны синоптики прогнозируют завтра жару. Днем температура воздуха будет в пределах от +29 и до +34 градусов. Ночью опустится до +16 +21.

В то же время, в западных регионах ожидаются дожди с грозами. Осложнения погодных условий следует ожидать во Львовской, Тернопольской и Ивано-Франковской областях.

В остальных регионах Украины осадков не прогнозируется.

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В столице завтра ожидается жаркая погода. Столбики термометра днем ​​поднимутся до +31 +33 градусов, а ночью температура воздуха составит +18 +20 градусов.

Осадков в течение суток не ожидается.

Напомним, что ливни вернутся в украинские регионы уже с 11 июля.

Также стало известно когда жара в Украине достигнет 35-градусного пика.

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Погода в Украинежарасиноптики