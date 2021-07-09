Спека в Україні посилюється: завтра температура підвищиться до +34

Завтра, 10 липня в Україні очікується спекотна погода. Протягом доби стовпчики термометрів в більшості областей будуть підійматися до +31 +34 градусів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
По всій території країни синоптики прогнозують завтра спеку. Вдень температура повітря буде в межах від +29 і до +34 градусів. Вночі опуститься до +16 +21.
Водночас, у західних регіонах очікуються дощі з грозами. Ускладнення погодних умов слід чекати у Львівській, Тернопільській та Івано-франківській областях.
У решті регіонів України опадів не прогнозується.
У столиці завтра очікується спекотна погода. Стовпчики термометра вдень піднімуться до +31 +33 градусів, а вночі температура повітря становитиме +18 +20 градусів.
Опадів протягом доби не очікується.
Нагадаємо, що зливи повернуться в українські регіони вже з 11 липня.
Також стало відомо коли спека в Україні досягне 35-градусного піку.