Сегодня в Украине солнечно, столбики термометров достигнут +32

Фото: жара в Украине (Виталий Носач/РБК-Украина)

На всей территории Украины температура воздуха днем будет не ниже +28

Погода в Украине во вторник, 20 августа, будет солнечной и малооблачной во всех областях, днем температура поднимется до +32. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на данные Украинского Гидрометцентра.

Прогноз погоды в регионах на сегодня

Днем температура воздуха в Украине будет в пределах +28 +32 градусов. Ночью опустится до +13 в северных областях, на остальной территории Украины ночная температура +14 +17.

В Крыму также без осадков, будет преобладать солнечная и малооблачная погода. Днем от +29 до +31, ночью от +15 до +17.

Погода в Киеве на сегодня

По прогнозу синоптиков, в столице сегодня также будет солнечно, сухо и малооблачно. Температура воздуха днем будет колебаться в пределах +28 +30 градусов, ночью ожидается от +15 до +17.