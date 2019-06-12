Спека в Україні продовжує посилюватися

Ілюстративне фото (Андрій Коваль, РБК-Україна)

У Києві четвер буде переважно сухим та спекотним

Погода в Україні завтра, 13 червня, буде спекотною. Про це повідомила синоптик Наталка Діденко у Facebook.

За словами синоптика, протягом дня максимальна температура повітря досягне +30+35 градусів. Вночі передбачається +18+23 градуси.

На півночі, заході та центрі України будуть локальні дощі з грозами. У Києві четвер буде переважно сухим та спекотним, +31+33 градуси.

"Поки що, найближчими днями - спека втримується. Невелике послаблення спеки - з понеділка, проте на півдні та сході все ще домінуватимуть дуже високі градуси", - написала вона.

Фото: погода в Україні (facebook.com/tala.didenko)

Зазначимо, сьогодні в Україні погода сонячна, температура місцями до +34. У Києві безхмарно та сонячно.

Раніше повідомлялось, що до кінця тижня спека в Україні буде домінувати і навіть посилиться. "За попередніми прогнозами, зітхнемо легше 16-17-го червня, тобто, спека послабшає у найближчі неділю-понеділок", - зазначила Діденко.

РБК-Україна писало, що в Києві з 13 по 15 червня очікується висока (4 рівня) пожежна небезпека. Також синоптики прогнозують з 16 по 17 червня надзвичайну (5 класу) пожежна небезпека.