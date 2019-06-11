Завтра в Украине ожидается +34

Иллюстративное фото (Андрей Коваль, РБК-Украина)

Дожди с грозами ожидаются на Закарпатье и Прикарпатье

Погода в Украине завтра, 12 июня, будет без осадков, температура воздуха +34. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр в Facebook.

Как сообщают синоптики, 12 июня в Украине без осадков, лишь на Закарпатье и Прикарпатье днем ​​местами ожидается кратковременный дождь, гроза.

Ветер в основном северо-восточный, 5-10 м / с.

Температура ночью +16 +21, на крайнем западе и востоке страны местами +13 +15 градусов. Днем столбики термоментра поднимутся до +29 +34, в Карпатах +18 +23 градуса.

Напомним, ранее синоптик Наталья Диденко сообщала, что в Украине 12 июня жара усилится, днем ​​температура воздуха будет достигать +30 +35 градусов. На западе, севере и в Винницкой области ожидаются дожди с грозами, а в восточных областях, южной части и в большинстве центра - сухо, ясно, жарко, будет удерживаться пожарная опасность.

В Киеве в среду ожидается жара, температура воздуха составит +30 +33 градуса.

Кроме того, в Киеве с 13 по 15 июня ожидается высокая (4 уровня) пожарная опасность. Также синоптики прогнозируют с 16 по 17 июня чрезвычайную (5 класса) пожарная опасность.