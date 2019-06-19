Жара в Украине до конца недели только усилится

Погода в Украине: до конца недели ожидается усиление жары. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook синоптика Натальи Диденко.

Она предупредила, что особенно страдать от жары будут восточные области и южная часть Украины.

"20 июня в Украине жара будет продолжаться. Особенно пострадают от нее восточные области и южная часть, где дождей или очень мало, или не было давно, или даже какие-то локальные ливни ситуацию существенно не исправили. Там ожидается +33 +35 градусов. Также в эту горячую зону попадает и Днепропетровская область", - сообщила Диденко.

По ее словам, в четверг в некоторых регионах Украины ожидаются дожди.

"На остальной территории Украины... +29 +33 градусов. Дожди с грозами в четверг пройдут - локально, - на западе, севере, ячейками вдоль Днепра-реки, местами в Одесской области. В Киеве 20-го июня ожидается жара +30 +32 градуса, есть вероятность кратковременного дождя с грозой", - написала синоптик.

Диденко подчеркнула, что спад жары ожидается лишь 22 июня на западе Украины.

"До конца недели жара даже усилится в Украине, только 22-го июня в западных областях посвежеет. Грозовые дожди наиболее вероятны в западных областях... С 25-26 июня постепенно жара ослабеет в большинстве областей Украины. Температура воды в Днепре составляет 25-26 градусов", - добавила она.

Напомним, погода в Украине в среду, 19 июня, будет дождливой, с грозами в западных, некоторых восточных и южных областях, температура воздуха днем поднимется до +32 градусов.

Как писало РБК-Украина ранее, 18 июня Госслужба по чрезвычайным ситуациям предупредила о наивысшем уровне пожарной опасности.