ГСЧС предупредила о наивысшем уровне пожарной опасности

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В Киеве в период с 18 по 23 июня чрезвычайная пожарная опасность

Погода в Украине сегодня, 18 июня, будет способствовать повышенному уровню пожарной опасности. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, ссылаясь на данные Гидрометцентра.

В частности сообщается, что с 18 по 23 мая в Украине, кроме большинства районов западных областей, преобладать чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность.

В Киеве в период с 18 по 23 июня чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность.

Отметим, сегодня 18 июня в Украине погода дождливой и с грозами в западных, некоторых центральных и южных областях, температура воздуха днем поднимется до +32 градусов. В Киеве 18 июня будет жарким и без осадков, температура воздуха днем будет колебаться от +28 до +30.

Кроме того, синоптик Наталья Диденко сообщила, что 19 июня в Украине будет жарко, лишь в некоторых областях ожидаются кратковременные дожди. Температура воздуха в течении дня составит +28 +33 градусов, в западных областях +26 +29.

Напомним, заместитель начальника отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра Наталья Голеня заявила, что в ближайшую неделю в Украине сохранится жара с дневной температурой выше 30 градусов.

Также по данным Центральной геофизической обсерватории, в июне в Киеве уже зафиксировано несколько температурных рекордов.