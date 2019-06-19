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Сегодня в Украине ожидаются дожди с грозами

Новости » Общество    19.06.2019 - 08:00
Сегодня в Украине ожидаются дожди с грозами
Иллюстративное фото (Виталий Носач, РБК-Украина)

В Киеве будет без осадков, температура +30

Погода в Украине сегодня, 19 июня, будет дождливой, с грозами в западных, некоторых восточных и южных областях, температура воздуха днем поднимется до +32 градусов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Гидрометцентр при Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

Прогноз погоды в регионах на сегодня

По данным синоптиков, на востоке страны ожидаются дожди с грозами, температура воздуха днем +28 +30 градусов, ночью +17 +19 градусов. В центральных областях без осадков, температура воздуха днем +28 +30, ночью +17 +19 градусов. На юге страны ожидаются дожди с грозами, температура воздуха днем +29 +32, ночью +17 +21. В Крыму без осадков, температура воздуха днем +29 +31, ночью +17 +19.

На западе страны пройдут дожди с грозами, температура воздуха днем +27 +29, ночью +15 +18 градусов. В северных областях также дожди, температура воздуха днем +27 +29, ночью +16 +18. 

Сегодня в Украине ожидаются дожди с грозами

Погода в Киеве на сегодня

В столице Украины 19 июня будет жарко и без осадков, температура воздуха днем +28 +30 градусов, ночью +18 +20. Ветер северо-восточный, 5-7 м/с. 

Сегодня в Украине ожидаются дожди с грозами

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Новости Украины ПогодаГидрометцентр
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