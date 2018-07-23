Спека у Японії: температурні показники побили 5-річний рекорд

Поблизу Токіо позначка термометру в понеділок, 23 липня, піднялася до +41,1

У Японії аномальна спека - позначки на термометрах відображають подекуди понад + 40. Влада країни закликає жителів не перебувати довгий час на вулиці в таку спеку, передає ВВС.

Так, у місті Кумагая, що поблизу Токіо, позначка термометру в понеділок, 23 липня, піднялася до +41,1. У метеослужбі зазначили, що такий температурний показник побив попередній рекорд в 2013 році, коли в країні було зафіксовано +41.

У зв’язку з цим місцева влада звернулась до жителів з проханням залишатися у безпечному місці і не перебувати довгий час на вулиці. Загалом від аномальної спеки страждають мешканці понад десятка японських міст.

Two Singaporeans who live and work in Tokyo experience symptoms of heat exhaustion over the weekend; At least 77 dead in Japan as heatwave pushes temperature to record 41.1 deg C https://t.co/w0RE4uyJ0g pic.twitter.com/7K1ekwzdKs — The Straits Times (@STcom) July 23, 2018

"Люди в районах з температурою повітря понад 35 градусів повинні бути вкрай обережні", - застерігають у метеослужбі.

Уточнили, що особливо спека небезпечна для для дітей і людей похилого віку, навіть ящо температура повітря нижче +35.

Нагадаємо, як повідомляло РБК-Україна 23 липня 2018 року, внаслідок аномальної спеки у Японії загинули вже 44 людини, починаючи із 9 липня. У суботу, 21 липня, в країні внаслідок високих температур повітря померли 11 людей.