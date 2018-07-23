Спека у Японії: температурні показники побили 5-річний рекорд

Новини Суспільство 23.07.2018 - 17:59
Ілюстративне фото (GettyImages)
Ілюстративне фото (GettyImages)

Поблизу Токіо позначка термометру в понеділок, 23 липня, піднялася до +41,1

У Японії аномальна спека - позначки на термометрах відображають подекуди понад + 40. Влада країни закликає жителів не перебувати довгий час на вулиці в таку спеку, передає ВВС.

Так, у місті Кумагая, що поблизу Токіо, позначка термометру в понеділок, 23 липня, піднялася до +41,1. У метеослужбі зазначили, що такий температурний показник побив попередній рекорд в 2013 році, коли в країні було зафіксовано +41.

У зв’язку з цим місцева влада звернулась до жителів з проханням залишатися у безпечному місці і не перебувати довгий час на вулиці. Загалом від аномальної спеки страждають мешканці понад десятка японських міст.

"Люди в районах з температурою повітря понад 35 градусів повинні бути вкрай обережні", - застерігають у метеослужбі.

Уточнили, що особливо спека небезпечна для для дітей і людей похилого віку, навіть ящо температура повітря нижче +35.

Нагадаємо, як повідомляло РБК-Україна 23 липня 2018 року, внаслідок аномальної спеки у Японії загинули вже 44 людини, починаючи із 9 липня. У суботу, 21 липня, в країні внаслідок високих температур повітря померли 11 людей.

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Теги:  Японія,  жара  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС