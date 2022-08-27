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Жара, а в нескольких областях грозы: какой будет погода в Украине сегодня

Новина українською →
Украина, Суббота 27 августа 2022 07:00
Жара, а в нескольких областях грозы: какой будет погода в Украине сегодня Фото: погода в Украине 27 августа будет жаркой (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Сегодня, 27 августа, в Украине будет жаркая погода, в среднем до +32 градусов. Однако в центре страны ожидаются дожди.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

По данным синоптиков, сегодня осадки в виде грозовых дождей прогнозируются в Черкасской и Кировоградской областях, а также в Крыму. На остальной территории будет сухо. Ветер восточный и северо-восточный со скоростью до 5-10 м/с.

Температура воздуха составит:

  • в северных областях ночью +16 +18, днем +27 +30 градусов;
  • на западе ночью +13 +16 градусов, а днем +27 +31;
  • в восточных областях ночью +17 +20, днем +30 +32 градуса;
  • на юге страны ночью +18 +20 градусов, а днем +29 +32;
  • в центральных областях ночью +15 +18, днем +28 +32 градуса.

Жара, а в нескольких областях грозы: какой будет погода в Украине сегодня

Погода в Киеве

В столице сегодня будет сухо и солнечно. Ветер восточный с порывами до 10 м/с. Столбики термометров ночью покажут +16 +18, а днем +28 +30 градусов.

Жара, а в нескольких областях грозы: какой будет погода в Украине сегодня

Напомним, ранее синоптики спрогнозировали погоду на осенние месяцы.

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