Жара, а в нескольких областях грозы: какой будет погода в Украине сегодня
Фото: погода в Украине 27 августа будет жаркой (Виталий Носач, РБК-Украина)
Сегодня, 27 августа, в Украине будет жаркая погода, в среднем до +32 градусов. Однако в центре страны ожидаются дожди.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
Погода в Украине
По данным синоптиков, сегодня осадки в виде грозовых дождей прогнозируются в Черкасской и Кировоградской областях, а также в Крыму. На остальной территории будет сухо. Ветер восточный и северо-восточный со скоростью до 5-10 м/с.
Температура воздуха составит:
- в северных областях ночью +16 +18, днем +27 +30 градусов;
- на западе ночью +13 +16 градусов, а днем +27 +31;
- в восточных областях ночью +17 +20, днем +30 +32 градуса;
- на юге страны ночью +18 +20 градусов, а днем +29 +32;
- в центральных областях ночью +15 +18, днем +28 +32 градуса.
Погода в Киеве
В столице сегодня будет сухо и солнечно. Ветер восточный с порывами до 10 м/с. Столбики термометров ночью покажут +16 +18, а днем +28 +30 градусов.
Напомним, ранее синоптики спрогнозировали погоду на осенние месяцы.
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