Спека, а в декількох областях грози: якою буде погода в Україні сьогодні

Сьогодні, 27 серпня, в Україні буде спекотна погода, в середньому до +32 градусів. Проте в центрі країни очікуються дощі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

За даними синоптиків, сьогодні опади у вигляді грозових дощів прогнозуються у Черкаській та Кіровоградській областях, а також у Криму. На решті території буде сухо. Вітер східний та північно-східний зі швидкістю до 5-10 м/с.

Температура повітря складатиме:

у північних областях вночі +16 +18, вдень +27 +30 градусів;

на заході вночі +13 +16 градусів, а вдень +27 +31;

у східних областях вночі +17 +20, вдень +30 +32 градуси;

на півдні країни вночі +18 +20 градусів, а вдень +29 +32;

у центральних областях вночі +15 +18, вдень +28 +32 градуси.

Погода в Києві

У столиці сьогодні буде сухо та сонячно. Вітер східний з поривами до 10 м/с. Стовпчики термометрів вночі покажуть +16 +18, а вдень +28 +30 градусів.