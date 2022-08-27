Спека, а в декількох областях грози: якою буде погода в Україні сьогодні
Сьогодні, 27 серпня, в Україні буде спекотна погода, в середньому до +32 градусів. Проте в центрі країни очікуються дощі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
Погода в Україні
За даними синоптиків, сьогодні опади у вигляді грозових дощів прогнозуються у Черкаській та Кіровоградській областях, а також у Криму. На решті території буде сухо. Вітер східний та північно-східний зі швидкістю до 5-10 м/с.
Температура повітря складатиме:
- у північних областях вночі +16 +18, вдень +27 +30 градусів;
- на заході вночі +13 +16 градусів, а вдень +27 +31;
- у східних областях вночі +17 +20, вдень +30 +32 градуси;
- на півдні країни вночі +18 +20 градусів, а вдень +29 +32;
- у центральних областях вночі +15 +18, вдень +28 +32 градуси.
Погода в Києві
У столиці сьогодні буде сухо та сонячно. Вітер східний з поривами до 10 м/с. Стовпчики термометрів вночі покажуть +16 +18, а вдень +28 +30 градусів.
Нагадаємо, раніше синоптики спрогнозували погоду на осінні місяці.
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