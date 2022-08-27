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Спека, а в декількох областях грози: якою буде погода в Україні сьогодні

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Україна, Субота 27 серпня 2022 07:00
Спека, а в декількох областях грози: якою буде погода в Україні сьогодні Фото: погода в Україні 27 серпня буде спекотною (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Сьогодні, 27 серпня, в Україні буде спекотна погода, в середньому до +32 градусів. Проте в центрі країни очікуються дощі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

За даними синоптиків, сьогодні опади у вигляді грозових дощів прогнозуються у Черкаській та Кіровоградській областях, а також у Криму. На решті території буде сухо. Вітер східний та північно-східний зі швидкістю до 5-10 м/с.

Температура повітря складатиме:

  • у північних областях вночі +16 +18, вдень +27 +30 градусів;
  • на заході вночі +13 +16 градусів, а вдень +27 +31;
  • у східних областях вночі +17 +20, вдень +30 +32 градуси;
  • на півдні країни вночі +18 +20 градусів, а вдень +29 +32;
  • у центральних областях вночі +15 +18, вдень +28 +32 градуси.

Спека, а в декількох областях грози: якою буде погода в Україні сьогодні

Погода в Києві

У столиці сьогодні буде сухо та сонячно. Вітер східний з поривами до 10 м/с. Стовпчики термометрів вночі покажуть +16 +18, а вдень +28 +30 градусів.

Спека, а в декількох областях грози: якою буде погода в Україні сьогодні

Нагадаємо, раніше синоптики спрогнозували погоду на осінні місяці.

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