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Жара в Киеве: обновлен еще один температурный рекорд

Автор: Александр Белоус

Ночь на пятницу, 16 июля, в Киеве оказалась самой теплой для этого дня за всю историю наблюдений с 1881 года. Температура не опустилась ниже 24,4 градусов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центральную геофизическую обсерваторию.

Предыдущее рекордное значение 2001 года превышено на 2,4 градусов.

По данным обсерватории, это уже 13-й температурный рекорд с начала лета. Всего с начала года в Киеве установлено 23 температурных рекорда.

Напомним, среднемесячная температура воздуха июня в Киеве составила 21,3 градусов тепла, что на 1,8 градусов выше климатической нормы. С 23 по 26 июня было побито 10 температурных рекордов.

По прогнозу Укргидрометцентра, в июле 2021 года средняя месячная температура воздуха в Украине ожидается в пределах 20-25 градусов тепла, в горах 6-18 градусов тепла. Это близко к климатической норме.

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