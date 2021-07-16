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Спека в Києві: оновлено ще один температурний рекорд

Автор: Олександр Білоус

Ніч на п'ятницю, 16 липня, в Києві виявилася найтеплішою для цього дня за всю історію спостережень з 1881 року. Температура не опустилася нижче 24,4 градусів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на центральну геофізичну обсерваторія.

Попереднє рекордне значення 2001 року перевищено на 2,4 градусів.

За даними обсерваторії, це вже 13-й температурний рекорд з початку літа. Всього з початку року в Києві встановлено 23 температурних рекорди.

Нагадаємо, середньомісячна температура повітря червня в Києві склала 21,3 градусів тепла, що на 1,8 градусів вище кліматичної норми. З 23 по 26 червня було побито 10 температурних рекордів.

За прогнозом Укргідрометцентру, в липні 2021 року середня місячна температура повітря в Україні очікується в межах 20-25 градусів тепла, в горах 6-18 градусів тепла. Це близько до кліматичної норми.

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ПогодатемператураГідрометцентр