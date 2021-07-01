Какой будет погода в июле: прогноз Укргидрометцентра

В июле 2021 года средняя месячная температура воздуха в Украине ожидается в пределах 20-25 градусов тепла, в горах - 6-18 градусов тепла. Это близко к климатической норме.

По прогнозу синоптиков, месячное количество осадков ожидается 34-91 мм, в Карпатах и местами на Прикарпатье 103-155 мм, что в пределах климатической нормы.

Данные многолетних наблюдений свидетельствуют, что средняя месячная температура воздуха июля составляет 19-24,8 градусов, в Карпатах 13-18 градусов тепла.

Абсолютный минимум температуры воздуха в июле составляет 1-9 градусов тепла, на побережье морей 10-12 градусов, на высокогорье Карпат до 1 градуса мороза.

Абсолютный максимум температуры воздуха 34-39 градусов тепла, в южных, восточных, Днепропетровской областях и в Крыму местами 40-41 градусов, в горных районах 26-33 градусов.

По данным синоптиков, среднее месячное количество осадков июля в западных, северных и Винницкой областях составляет 62-119 мм, в Карпатах 131-170 мм, на остальной территории страны 37-75 мм (на юго-востоке местами 23-36 мм).