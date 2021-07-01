Жара в Киеве: за месяц обновлено 10 температурных рекордов

Среднемесячная температура воздуха июня в Киеве составила 21,3 градусов тепла, что на 1,8 градусов выше климатической нормы. С 23 по 26 июня было побито 10 температурных рекордов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на центральную геофизическую обсерваторию.

По данным метеорологов, было отмечено шесть дней с максимальной температурой воздуха выше 30,0 градусов тепла.

Холоднее всего в столице было 1 июня, когда минимальная температура под утро опустилась до 7,4 градусов тепла, а теплее всего - 24 июня, когда максимальная температура после полудня поднялась до 35,5 градусов тепла.

Осадков в июне на проспекте Науки 37 выпало 24 мм, или 32% климатической нормы.