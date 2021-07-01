Спека в Києві: за місяць оновлено 10 температурних рекордів
Середньомісячна температура повітря червня у Києві склала 21,3 градусів тепла, що на 1,8 градусів вище за кліматичну норму. З 23 по 26 червня було побито 10 температурних рекордів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центральну геофізичну обсерваторію.
За даними метеорологів, було відмічено шість днів з максимальною температурою повітря вище 30,0 градусів тепла.
Найхолодніше у столиці було 1 червня, коли мінімальна температура під ранок опустилась до 7,4 градусів тепла, а найспекотніше - 24 червня, коли максимальна температура після полудня піднялась до 35,5 градусів тепла.
Опадів у червні на проспекті Науки 37 випало 24 мм, або 32% кліматичної норми.
За прогнозом Укргідрометцентру, у липні 2021 року середня місячна температура повітря в Україні очікується в межах 20-25 градусів тепла, в горах 6-18 градусів тепла. Це близько до кліматичної норми.
Відзначимо, середньомісячна температура весни у Києві становила 8,4 градусів тепла. Це на 1,0 градус нижче середньобагаторічних значень. За весняний сезон у Києві було зафіксовано лише один температурний рекорд середньодобової температури повітря - 14,1 градусів тепла 1 квітня.