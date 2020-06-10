Жара и гроза на востоке: прогноз погоды на сегодня

В западных областях страны сегодня дожди и грозы, в остальных регионах будет наблюдаться переменная облачность
Погода в Украине 10 июня ухудшится в западных областях. Во всех остальных регионах сегодня жара и переменная облачность.
Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.
В западной части страны сегодня дожди и грозы, но жара. Температура воздуха днем составит +23 +32, а ночью +12 +16.
В северных областях в среду переменная облачность. Температура воздуха днем будет колебаться от +31 до +33, а ночью от +17 до +19.
В центральных и восточных областях тоже жара, днем +30 +34, а ночью +17 +19.
На юге страны днем температура воздуха составит +27 +35, а ночью +15 +21.
Фото: погода в Украине на 10 июня (meteo.gov.ru)
В Киеве сегодня переменная облачность. Температура воздуха днем составит от+31 до +34 градусов тепла. Ночью столбики термометров опустятся до +16 +20 градусов.
Фото: погода в Киевской области на 10 июня (meteo.gov.ua)
Напомним, сегодня весь день будут грозы и дожди в западных областях.
Кроме того, вчера в Киеве объявляли штормовое предупреждение и сильные дожди.
Вместе с тем, в течение июня погода в Украине будет нестабильной.
Автор: Андрей Козловский