Град, гроза и шквалы: в Украине резко ухудшилась погода

Фото: дождь в Украине (РБК-Украина)

Сегодня и завтра весь день на западе будут грозы и дожди

Погода в Украине 9 июня резко ухудшится в западных областях. Здесь объявлено дожди, град и грозы.

Об этом сообщает пресс-служба Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

Сегодня и завтра весь день на западе будут грозы, местами град и шквалы 17-22 м/с, местами значительные дожди.

Добавим, последние несколько дней в Украине существенно поднялась температура воздуха и отошли дожди. Хотя почти всю весну в областях были грозы, ночные заморозки и дожди. По данным синоптиков Укргидрометцентра, сегодня во всех областях, кроме западных, солнечно и жара.

Напомним, в июне 2020 года средняя месячная температура ожидается в пределах 18-22 градусов тепла.

Ранее сообщалось, июнь в Украине будет жарким - термометр временами будет показывать +39 градусов. Но при этом в течение месяца погода будет нестабильной.

Как сообщало РБК-Украина, 7 мая в Киеве выпало 24 мм осадков - рекордное количество для этого дня за всю историю наблюдений с 1891 года.

Читайте нас в Google News и подписывайтесь

Автор: Анастасия Рокитна