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Надвигается сильный ветер: в Киеве объявили штормовое предупреждение

Новости » Общество     09.06.2020 - 14:21
Надвигается сильный ветер: в Киеве объявили штормовое предупреждение
Фото: в Киеве объявили штормовое предупреждение (pixabay)

Порывы ветра ожидаются до 15-18 м/с

Погода в Киеве во вторник, 9 июня, резко ухудшиться. Синоптики объявили штормовое предупреждение.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Сообщается, что в ближайший час и до конца дня в Киеве ожидаются порывы ветра 15-18 м/с. Объявлен первый уровень опасности, желтый.

Напомним, сегодня и завтра в западных областях ожидаются дожди, град и грозы.

Кроме того, в течение июня погода в Украине будет нестабильной.

Добавим, что в июне средняя месячная температура ожидается в пределах 18-22 градусов тепла.

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Автор: Лера Полищук

Теги Новости Украины ГидрометцентрШтормовое предупреждение
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