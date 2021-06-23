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В Україні спека до +35, але дощі в 9 областях: прогноз погоди на сьогодні

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Київ, Середа 23 червня 2021 08:00
В Україні спека до +35, але дощі в 9 областях: прогноз погоди на сьогодні Фото: в Україні спека та дощі (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

В Україні на цьому тижні буде сильна спека, зокрема сьогодні температура повітря підніметься до +35. Втім, будуть дощі у західних та південних регіонах.

Про це повідомляє УкрГідрометцентр.

Прогноз у всіх областях

Сьогодні висока температура повітря у всіх областях. Дощі будуть у Львівській, Тернопільській, Івано-Франківській, Чернівецькій, Одеській, Миколаївській, Херсонській та Запорізькій областях, а також у Криму.

На заході вдень буде +31+35, а вночі +17+21.

На півночі країни вдень температура повітря складе +33+35, а вночі +19+21.

У центрі країни синоптики прогнозують вдень +32+34, а вночі +19+21.

На півдні вдень буде +28+32, а вночі +19+21.

На сході вдень передають +32+35 вдень, а вночі +19+21.

В Україні спека до +35, але дощі в 9 областях: прогноз погоди на сьогодні

Прогноз у Києві

Сьогодні у Києві очікується спекотна погода та без опадів. Температура повітря вдень складе +32+34, а вночі +19+21.

Нагадаємо, антициклон приніс в Україну сильну спеку, але прогнозують і дощ.

Також з настанням в Україні спеки українцям дали поради, як поводити себе під час такої погоди.

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