Жанин Аньес стала временным президентом Боливии

Второй вице-спикер Палаты сенаторов парламента Боливии Жанин Аньес стала исполняющим обязанности президента страны. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Los Tiempos.

Она намерена принять все необходимые меры для стабилизации ситуации в стране.

"Я немедленно вступаю на должность президента государства и обязуюсь принять все необходимые меры для успокоения страны", - сказала Аньес.

Выборы нового президента Боливии могут состояться в ближайшие 90 дней.

Напомним, президент Боливии Эво Моралес 10 ноября объявил, что уходит в отставку. Он занимал должность с января 2006 года.

Об отставке Моралес заявил после отъезда из столицы в провинцию Кочабамба. По его словам, решение покинуть свой пост он принял для того, чтобы "устроившие переворот лидеры оппозиции перестали сжигать дома простых людей". При этом Моралес пообещал не отказываться от борьбы.

Также РБК-Украина сообщало, что экс-президент Боливии Эво Моралес официально принял предложение Мексики о политическом убежище и 12 ноября прибыл в Мехико.

После прибытия Моралес заявил, что покинул Боливию, потому что его жизнь была в опасности. Он отметил, что был вынужден уйти в отставку, но сделал это добровольно, "чтобы больше не было кровопролития".

Ранее Моралес объявил, что в стране пройдут новые выборы главы государства.