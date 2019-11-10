В Боливии объявили о проведении новых выборов президента

Фото: Эво Моралес (wikipedia.org)

Президент объявил о новых выборах главы государства на фоне протестов

Президент Боливии Эво Моралес в воскресенье объявил, что в стране пройдут новые выборы главы государства. Выступая на пресс-конференции, он также пообещал заменить членов избирательной комиссии страны, передает РБК-Украина со ссылкой на ВВС.

Ранее Организация американских государств (ОАГ) призвала аннулировать результаты выборов, которые состоялись 20 октября в стране. В своем предыдущем отчете ОАГ заявила, что обнаружила манипуляции с системой голосования и не смогла подтвердить результат выборов.

"Я созываю новые выборы, чтобы путем голосования боливийский народ избрал свое новое правительство", - сказал он на пресс-конференции.

Ранее президент отрицал любые нарушения и проигнорировал призывы подать в отставку.

Напомним, президентские выборы в Боливии прошли в республике 20 октября. Согласно информации, которую опубликовал Высший избирательный суд, победу одержал действующий глава государства Эво Моралес.

После оглашения результатов волеизъявления в Боливии начались протесты и начались забастовки. Моралес объявил режим чрезвычайного положения и обвинил оппозицию в попытке организовать государственный переворот.