Жалоба за Папою Римським триватиме дев’ять днів, - Ватикан

Дев’ятиденна жалоба за Папою Римським Франциском розпочнеться 26 квітня, в день його похорону, й завершиться 4 травня. У цей період у базиліці Святого Петра щодня проходитимуть молитовні служби.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Vatican News .

Труна з тілом папи Франциска 23 квітня була встановлена в соборі Святого Петра у Ватикані. Публічне прощання триватиме три дні.

Дата проведення конклаву, на якому кардинали оберуть нового Папу, поки що не визначена. Однак він має розпочатися в період від 15 до 20 днів після смерті понтифіка.

Як повідомляється, термін жалоби визначили під час зустрічі католицьких кардиналів, які обговорюють наступні кроки після смерті Папи Франциска.

Смерть Папи Римського

Нагадаємо, вранці 21 квітня стало відомо, що помер Папа Римський Франциск.

Вже під вечір Ватикан повідомив офіційну причину смерті понтифіка. За їх даними, у Франциска стався інсульт, після якого він впав у кому та помер.

Похорони Папи Римського Франциска відбудуться в суботу 26 квітня о 10:00 ранку за місцевим часом, об 11:00 за Києвом.

Сьогодні, 23 квітня, у Ватикані розпочалась урочиста церемонія прощання з Папою Римським Франциском. Труну з його тілом перенесли до базиліки Святого Петра.

Більше про поховання Папи Римського - у матеріалі РБК-Україна.

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