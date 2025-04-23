Траур по Папе Римскому продлится девять дней, - Ватикан

Девятидневный траур по Папе Римскому Франциску начнется 26 апреля, в день его похорон, и завершится 4 мая. В этот период в базилике Святого Петра ежедневно будут проходить молитвенные службы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Vatican News .

Гроб с телом папы Франциска 23 апреля был установлен в соборе Святого Петра в Ватикане. Публичное прощание продлится три дня.

Дата проведения конклава, на котором кардиналы изберут нового Папу, пока не определена. Однако он должен начаться в период от 15 до 20 дней после смерти понтифика.

Как сообщается, срок траура определили во время встречи католических кардиналов, которые обсуждают следующие шаги после смерти Папы Франциска.

Смерть Папы Римского

Напомним, утром 21 апреля стало известно, что умер Папа Римский Франциск.

Уже под вечер Ватикан сообщил официальную причину смерти понтифика. По их данным, у Франциска случился инсульт, после которого он впал в кому и умер.

Похороны Папы Римского Франциска состоятся в субботу 26 апреля в 10:00 утра по местному времени, в 11:00 по Киеву.

Сегодня, 23 апреля, в Ватикане началась торжественная церемония прощания с Папой Римским Франциском. Гроб с его телом перенесли в базилику Святого Петра.

Больше о захоронении Папы Римского - в материале РБК-Украина.

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