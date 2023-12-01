"Жалили" ворога. Малюк розповів, як снайпери СБУ воювали за "дорогу життя" до Бахмута

Служба безпеки України вперше розкрила деталі того, як снайпери Центру спеціальних операцій "А" допомагали захищати від окупантів "дорогу життя" до Бахмута навесні 2023 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки України в Telegram .

У СБУ зазначають, що деталі роботи снайперів представлені у фільмі "Бахмут. Дорога життя", який був випущений у річницю загибелі легендарних снайперів ЦСО "А" СБУ Дмитра Каплунова та Дениса Волочаєва.

Як розповів голова СБУ Василь Малюк, українські снайпери у складі малих тактичних груп прикривали військових біля "дороги життя" під Бахмутом. Також вони виконували контрснайперську, контрдиверсійну роботу та коригування вогню для ЗСУ.

Глава СБУ підкреслив, що більшість снайперів ЦСО "А" є чемпіонами світу зі снайпінгу. Вони виконують найскладніші завдання під час війни.

"Це ті, хто жалить голкою прямо в серце. Це унікальна та філігранна робота. Вони дістають топових негідників на реально великих дистанціях. І вони це роблять постійно, стабільно, ефективно", - уточнив він.

Малюк також зазначив, що під час його візиту до Бахмута було ухвалено рішення посилити снайперів СБУ бойовими групами з FPV-дронами.

"СБУ лідирує за кількістю знищеної бронетехніки за допомогою ударних безпілотників. Одна з наших груп за чотири бойові виходи повністю знищила 79 одиниць техніки. Дрон, який коштує від 450 до двох тисяч доларів, палить багатомільйонний танк. Це дуже зрозуміла арифметика, що доводить ефективність дронів" , - додав він.

Нагадаємо, раніше Малюк розкрив деталі операцій Служби безпеки України з атаки на Кримський міст.

Він наголошував, що Кримський міст приречений та анонсував велику кількість сюрпризів.