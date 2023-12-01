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"Жалили" врага. Малюк рассказал, как снайперы СБУ воевали за "дорогу жизни" в Бахмут

Пятница 01 декабря 2023 22:55
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"Жалили" врага. Малюк рассказал, как снайперы СБУ воевали за "дорогу жизни" в Бахмут Фото: Василий Малюк, глава СБУ (ssu.gov.ua)
Автор: Иван Носальский

Служба безопасности Украины впервые раскрыла детали того, как снайперы Центра специальных операций "А" помогали защищать от оккупантов "дорогу жизни" в Бахмут весной 2023 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины в Telegram.

В СБУ отмечают, что детали работы снайперов представлены в фильме "Бахмут. Дорога жизни", который был выпущен в годовщину гибели легендарных снайперов ЦСО "А" СБУ Дмитрия Каплунова и Дениса Волочаева.

Как рассказал глава СБУ Василий Малюк, украинские снайперы в составе малых тактических групп прикрывали военных возле "дороги жизни" под Бахмутом. Также они выполняли контрснайперскую, контрдиверсионную работу и корректировку огня для ВСУ.

Глава СБУ подчеркнул, что большинство снайперов ЦСО "А" являются чемпионами мира по снайпингу. Они выполняют самые сложные задачи во время войны.

"Это те, кто жалит иглой прямо в сердце. Это уникальная и филигранная работа. Они достают топовых негодяев на реально больших дистанциях. И они это делают постоянно, стабильно, эффективно", - уточнил он.

Малюк также отметил, что во время его визита в Бахмут было принято решение усилить снайперов СБУ боевыми группами с FPV-дронами.

"СБУ лидирует по количеству уничтоженной бронетехники с помощью ударных беспилотников. Одна из наших групп за четыре боевых выхода полностью уничтожила 79 единиц техники. Дрон, который стоит от 450 до двух тысяч долларов, курит многомиллионный танк. Это очень понятная арифметика, доказывающая эффективность дронов", - добавил он.

Напомним, ранее Малюк раскрыл детали операций Службы безопасности Украины по атаке на Крымский мост.

Он подчеркивал, что Крымский мост обречен и анонсировал большое количество сюрпризов.

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