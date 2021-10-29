Жалеет из-за сорванной сделки: Байден встретился с Макроном

Президент США Джо Байден встретился с французским лидером Эммануэлем Макроном. Глава Белого дома сожалеет о том, что Франция потеряла миллиарды долларов из-за сорванной сделки с Австралией.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на BBC .

Это была первая встреча лидеров после заключения пакта AUKUS (трехсторонний оборонный пакт, образованный Австралией, Британией и США), который позволит Австралии начать строительство атомных подводных лодок.

Заключение пакта - сорвало сделку Австралии и Франции касаемо строительства 12 обычных подводных лодок, в связи с чем последняя потеряла 37 млрд долларов.

Байден, со своей стороны, отметил, что США поступили "неуклюже" по отношению к Франции.

Во время скандала из-за пакта, глава МИД Парижа назвал AUKUS "ударом в спину" для страны, в связи с чем было принято решение временно отозвать послов из США и Австралии.