Шкодує через зірвану угоду: Байден зустрівся з Макроном

Президент США Джо Байден зустрівся з французьким лідером Еммануелем Макроном. Голова Білого дому шкодує через те, що Франція втратила мільярди доларів через зірвану угоду з Австралією.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на BBC .

Це була перша зустріч лідерів після укладання пакту AUKUS (тристоронній оборонний пакт, утворений Австралією, Британією та США), який дозволить Австралії розпочати будівництво атомних підводних човнів.

Укладанню пакту - зірвало угоду Австралії та Франції щодо будівництва 12 звичайних підводних човнів, у зв’язку з чим остання втратила 37 млрд доларів.

Байден, зі свого боку, відзначив, що США вчинили “незграбно” по відношенню до Франції.

Під час скандалу через пакт - голова МЗС Парижу назвав AUKUS "ударом в спину" для країни, у зв’язку з чим було прийнято рішення тимчасово відізвати послів з США й Австралії.