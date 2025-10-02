"Знаємо, на чиєму боці Орбан": у ЄС висловилися щодо позиції прем'єра Угорщини

На полях саміту Європейської політичної спільноти Орбан відмовився визнавати Росію найбільшою загрозою Європі.

"Віктор Орбан вважає, що війни немає. Я вважаю, що війна є. Справжнє питання не в тому, чи є війна, чи немає. Справжнє питання - хто в цій війні на чиєму боці? Бо війна - це чорне й біле", - заявив Туск.

Він додав, що коли є війна, така як в Україні, питання до політиків звучить на чиєму вони боці.

"І ми знаємо, на чиєму боці Польща, ми знаємо, на чиєму боці НАТО, Європа, і, на жаль, ми, мабуть, знаємо, на чиєму боці Віктор Орбан", - зазначив прем’єр-міністр Польщі.

Господарка саміту, прем’єр-міністер Данії Метте Фредеріксен наголосила, що "тепер усім має бути зрозуміло: Росія не зупиниться, доки її не змусимо".

Вона також додала, що "ця держава становить загрозу не лише для України, а й для всіх".

"Я знаю, що для декого з вас загроза з боку Росії є дуже очевидною та безпосередньою. Для інших вона досі здається віддаленішою. Але ніхто з нас більше не може бути наївним. Ця війна ніколи не була лише про Україну. Йдеться про Європу", - підсумувала Фредеріксен.