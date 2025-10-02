"Знаем, на чьей стороне Орбан": в ЕС высказались о позиции премьера Венгрии

На полях саммита Европейского политического сообщества Орбан отказался признавать Россию самой большой угрозой Европе.

"Виктор Орбан считает, что войны нет. Я считаю, что война есть. Настоящий вопрос не в том, есть ли война или нет. Настоящий вопрос - кто в этой войне на чьей стороне? Потому что война - это черное и белое", - заявил Туск.

Он добавил, что когда есть война, такая как в Украине, вопрос к политикам звучит на чьей они стороне.

"И мы знаем, на чьей стороне Польша, мы знаем, на чьей стороне НАТО, Европа, и, к сожалению, мы, пожалуй, знаем, на чьей стороне Виктор Орбан", - отметил премьер-министр Польши.

Хозяйка саммита, премьер-министр Дании Метте Фредериксен подчеркнула, что "теперь всем должно быть понятно: Россия не остановится, пока ее не заставим".

Она также добавила, что "это государство представляет угрозу не только для Украины, но и для всех".

"Я знаю, что для некоторых из вас угроза со стороны России является очень очевидной и непосредственной. Для других она до сих пор кажется более отдаленной. Но никто из нас больше не может быть наивным. Эта война никогда не была только об Украине. Речь идет о Европе", - подытожила Фредериксен.