Жакет і білі штани: стильний "лук" Дженніфер Лопес, який захочеться повторити

Який "лук" вибрала Дженніфер Лопес

Американська співачка та акторка довела, що класика - це не означає нудно. Її новий вихід у костюмі - зразок того, як поєднувати елегантність та актуальні модні тенденції сезону.

Образ одразу привернув увагу фешн-експертів і чудово ілюструє тренд на так звану "тиху розкіш" (quiet luxury) - стриманий, упевнений стиль без яскравих логотипів, що акцентує увагу не на бренді, а на якості та подачі.

Головний акцент образу - костюм у чоловічому стилі

Основою лука став костюм з піджаком і жилетом, виконаний у світло-коричневих відтінках з текстурованої тканини, схожої на твід.

Костюмний жилет з ґудзиками надає образу формальності, але водночас має витончений і жіночний вигляд.

Особливу увагу привертає низ - Джей Ло вибрала контрастні штани кремово-білого відтінку. Такий прийом освіжає образ, робить його багатошаровим і актуальним, одночасно виводячи "лук" за межі офісного дрес-коду.

Дженніфер Лопес (фото: instagram.com/jlo)

Сорочка та аксесуари: стриманий шик з нотками богемності

Під жилетом класична біла сорочка, яка служить нейтральною основою для всього ансамблю. Комір залишений трохи розстебнутим - це створює відчуття розслабленої елегантності.

Також на фото видно шийну хустку з візерунком. Такий аксесуар додає образу інтелектуального шарму.

Макіяж і зачіска: баланс сили та м'якості

Лопес традиційно зберігає фірмовий стиль - об'ємні хвилясті локони з ефектом "балаяж", що пом'якшують строгість костюма.

Макіяж - нюдовий із теплими коричневими відтінками, акцент зроблений на вилицях і очах. Такий образ ідеально балансує між діловою суворою подачею і жіночою чуттєвістю.

Дженніфер Лопес показала стильний образ (фото: instagram.com/jlo)

Чому цей образ працює

Цей лук - не просто мода, а заява про впевненість, самодостатність і стиль. Костюм у чоловічому крої демонструє силу, але завдяки грамотній стилізації (контрастні фактури, акценти, аксесуари) він має по-жіночому елегантний вигляд.

Особливо слід відзначити тканини - щільний твід жакета і штани зі струмуючої тканини створюють потрібний контраст текстур, що завжди має ефектний вигляд. Така гра фактур - ключ до успіху в будь-якому багатошаровому образі.

Для чого підходить "лук", як у Дженніфер Лопес

Це чудовий варіант для бізнес-подій, презентацій або навіть модних вечірніх заходів, де важливо мати водночас стильний, впевнений і вишуканий вигляд. Такий костюм - інвестиція в універсальний гардероб.

Дженніфер Лопес задає тренди (фото: instagram.com/jlo)