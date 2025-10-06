ua en ru
Пн, 06 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Lifestyle » Мода та краса

Жакет і білі штани: стильний "лук" Дженніфер Лопес, який захочеться повторити

Понеділок 06 жовтня 2025 13:15
UA EN RU
Жакет і білі штани: стильний "лук" Дженніфер Лопес, який захочеться повторити Дженніфер Лопес (фото: Getty Images)
Автор: Катерина Собкова

Дженніфер Лопес знову демонструє, як легко поєднувати тренди з позачасовою класикою. Її новий вихід - приклад того, як мати стильний, впевнений та елегантний вигляд без зусиль.

Детальніше про це розповідає РБК-Україна з посиланням на Instagram знаменитості.

Який "лук" вибрала Дженніфер Лопес

Американська співачка та акторка довела, що класика - це не означає нудно. Її новий вихід у костюмі - зразок того, як поєднувати елегантність та актуальні модні тенденції сезону.

Образ одразу привернув увагу фешн-експертів і чудово ілюструє тренд на так звану "тиху розкіш" (quiet luxury) - стриманий, упевнений стиль без яскравих логотипів, що акцентує увагу не на бренді, а на якості та подачі.

Головний акцент образу - костюм у чоловічому стилі

Основою лука став костюм з піджаком і жилетом, виконаний у світло-коричневих відтінках з текстурованої тканини, схожої на твід.

Костюмний жилет з ґудзиками надає образу формальності, але водночас має витончений і жіночний вигляд.

Особливу увагу привертає низ - Джей Ло вибрала контрастні штани кремово-білого відтінку. Такий прийом освіжає образ, робить його багатошаровим і актуальним, одночасно виводячи "лук" за межі офісного дрес-коду.

Жакет і білі штани: стильний &quot;лук&quot; Дженніфер Лопес, який захочеться повторитиДженніфер Лопес (фото: instagram.com/jlo)

Сорочка та аксесуари: стриманий шик з нотками богемності

Під жилетом класична біла сорочка, яка служить нейтральною основою для всього ансамблю. Комір залишений трохи розстебнутим - це створює відчуття розслабленої елегантності.

Також на фото видно шийну хустку з візерунком. Такий аксесуар додає образу інтелектуального шарму.

Макіяж і зачіска: баланс сили та м'якості

Лопес традиційно зберігає фірмовий стиль - об'ємні хвилясті локони з ефектом "балаяж", що пом'якшують строгість костюма.

Макіяж - нюдовий із теплими коричневими відтінками, акцент зроблений на вилицях і очах. Такий образ ідеально балансує між діловою суворою подачею і жіночою чуттєвістю.

Жакет і білі штани: стильний &quot;лук&quot; Дженніфер Лопес, який захочеться повторитиДженніфер Лопес показала стильний образ (фото: instagram.com/jlo)

Чому цей образ працює

Цей лук - не просто мода, а заява про впевненість, самодостатність і стиль. Костюм у чоловічому крої демонструє силу, але завдяки грамотній стилізації (контрастні фактури, акценти, аксесуари) він має по-жіночому елегантний вигляд.

Особливо слід відзначити тканини - щільний твід жакета і штани зі струмуючої тканини створюють потрібний контраст текстур, що завжди має ефектний вигляд. Така гра фактур - ключ до успіху в будь-якому багатошаровому образі.

Для чого підходить "лук", як у Дженніфер Лопес

Це чудовий варіант для бізнес-подій, презентацій або навіть модних вечірніх заходів, де важливо мати водночас стильний, впевнений і вишуканий вигляд. Такий костюм - інвестиція в універсальний гардероб.

Жакет і білі штани: стильний &quot;лук&quot; Дженніфер Лопес, який захочеться повторитиДженніфер Лопес задає тренди (фото: instagram.com/jlo)

Вас також може зацікавити

Читайте РБК-Україна в Google News
Дженніфер Лопес Модні тренди Стиль життя Тренди
Новини
Нобелівська премія-2025: названо лауреатів з медицини та фізіології
Нобелівська премія-2025: названо лауреатів з медицини та фізіології
Аналітика
Нова загроза? Чи зможуть противники України перемогти на виборах у Чехії
Дмитро Левицькийкореспондент РБК-Україна Нова загроза? Чи зможуть противники України перемогти на виборах у Чехії