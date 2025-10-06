ua en ru
Пн, 06 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Lifestyle » Мода и красота

Жакет и белые брюки: стильный "лук" Дженнифер Лопес, который захочется повторить

Понедельник 06 октября 2025 13:15
UA EN RU
Жакет и белые брюки: стильный "лук" Дженнифер Лопес, который захочется повторить Дженнифер Лопес (фото: Getty Images)
Автор: Катерина Собкова

Дженнифер Лопес снова демонстрирует, как легко сочетать тренды с вневременной классикой. Ее новый выход - пример того, как выглядеть стильно, уверенно и элегантно без усилий.

Подробнее об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Instagram знаменитости.

Какой "лук" выбрала Дженнифер Лопес

Американская певица и актриса доказала, что классика – это не значит скучно. Ее новый выход в костюме - образец того, как сочетать элегантность и актуальные модные тенденции сезона.

Образ сразу привлек внимание фэшн-экспертов и прекрасно иллюстрирует тренд на так называемую "тихую роскошь" (quiet luxury) - сдержанный, уверенный стиль без ярких логотипов, акцентирующий не на бренде, а на качестве и подаче.

Главный акцент образа - костюм в мужском стиле

Основой лука стал костюм с пиджаком и жилетом, выполненный в светло-коричневых оттенках из текстурированной ткани, похожей на твид.

Костюмный жилет с пуговицами придает образу формальности, но в то же время выглядит утонченно и женственно.

Особое внимание привлекает низ - Джей Ло выбрала контрастные брюки кремово-белого оттенка. Такой прием освежает образ, делает его многослойным и актуальным, одновременно выводя "лук" за пределы офисного дресс-кода.

Жакет и белые брюки: стильный &quot;лук&quot; Дженнифер Лопес, который захочется повторитьДженнифер Лопес (фото: instagram.com/jlo)

Рубашка и аксессуары: сдержанный шик с нотками богемности

Под жилетом классическая белая рубашка, которая служит нейтральной основой для всего ансамбля. Воротник оставлен немного расстегнутым - это создает ощущение расслабленной элегантности.

Также на фото виден шейный платок с узором. Такой аксессуар добавляет образу интеллектуального шарма.

Макияж и прическа: баланс силы и мягкости

Лопес традиционно сохраняет фирменный стиль - объемные волнистые локоны с эффектом "балаяж", смягчающие строгость костюма.

Макияж - нюдовый с теплыми коричневыми оттенками, акцент сделан на скулах и глазах. Такой образ идеально балансирует между деловой строгой подачей и женской чувственностью.

Жакет и белые брюки: стильный &quot;лук&quot; Дженнифер Лопес, который захочется повторитьДженнифер Лопес показала стильный образ (фото: instagram.com/jlo)

Почему этот образ работает

Этот лук - не просто мода, а заявление об уверенности, самодостаточности и стиле. Костюм в мужском крое демонстрирует силу, но благодаря грамотной стилизации (контрастные фактуры, акценты, аксессуары) он смотрится по-женски элегантно.

Особо следует отметить ткани - плотный твид жакета и мягкие, струящиеся брюки создают нужный контраст текстур, всегда выглядящий эффектно. Такая игра фактур - ключ к успеху в любом многослойном образе.

Для чего подходит "лук", как у Дженнифер Лопес

Это отличный вариант для бизнес-событий, презентаций или даже модных вечерних мероприятий, где важно выглядеть одновременно стильно, уверенно и изысканно. Такой костюм - инвестиция в универсальный гардероб.

Жакет и белые брюки: стильный &quot;лук&quot; Дженнифер Лопес, который захочется повторитьДженнифер Лопес задает тренды (фото: instagram.com/jlo)

Вас также может заинтересовать

Читайте РБК-Украина в Google News
Дженнифер Лопес Модные тренды Стиль жизни Тренды
Новости
Нобелевская премия-2025: названы лауреаты по медицине и физиологии
Нобелевская премия-2025: названы лауреаты по медицине и физиологии
Аналитика
Новая угроза? Смогут ли противники Украины победить на выборах в Чехии
Дмитрий Левицкийкорреспондент РБК-Украина Новая угроза? Смогут ли противники Украины победить на выборах в Чехии