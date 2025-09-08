"Жахливо": Трамп відреагував на вбивство української біженки у США (відео)

Що відомо про вбивство українки

У місті Шарлотт, штат Північна Кароліна, 22 серпня було вбито 23-річну Ірину Заруцьку, громадянку України, яка виїхала до США після російського вторгнення, рятуючись від війни.

Трагедія сталася на станції швидкісного трамвая East/West Boulevard у районі South End. За даними камер спостереження, опублікованих 5 вересня, нападник дістав ніж і тричі вдарив Заруцьку в шию, поки вона слухала музику в навушниках. Від отриманих поранень дівчина померла на місці.

Підозрюваним у вбивстві є 34-річний Декарлос Браун-молодший, безхатченко з багаторічною кримінальною історією.

Згідно з судовими протоколами, він кілька разів заарештовувався за тяжку крадіжку, пограбування із застосуванням небезпечної зброї та погрози, відбував п’ять років ув’язнення за пограбування зі звинуваченням у застосуванні смертельної зброї.

Також мав незакриті звинувачення за нецільове використання системи 911. Напередодні суд навіть ставив під сумнів його психічну спроможність постати перед судом.

Брауна затримали після надання медичної допомоги, йому висунули звинувачення у вбивстві першого ступеня. Мотиви злочину наразі невідомі, розслідування триває.

