"Ужасно": Трамп отреагировал на убийство украинской беженки в США (видео)

Что известно об убийстве украинки

В городе Шарлотт, штат Северная Каролина, 22 августа была убита 23-летняя Ирина Заруцкая, гражданка Украины, которая выехала в США после российского вторжения, спасаясь от войны.

Трагедия произошла на станции скоростного трамвая East/West Boulevard в районе South End. По данным камер наблюдения, опубликованным 5 сентября, нападавший достал нож и трижды ударил Заруцкую в шею, пока она слушала музыку в наушниках. От полученных ранений девушка скончалась на месте.

Подозреваемым в убийстве является 34-летний Декарлос Браун-младший, бездомный с многолетней криминальной историей.

Согласно судебным протоколам, он несколько раз арестовывался за тяжкую кражу, ограбление с применением опасного оружия и угрозы, отбывал пять лет заключения за ограбление с обвинением в применении смертельного оружия.

Также имел незакрытые обвинения за нецелевое использование системы 911. Накануне суд даже ставил под сомнение его психическую способность предстать перед судом.

Брауна задержали после оказания медицинской помощи, ему предъявили обвинение в убийстве первой степени. Мотивы преступления пока неизвестны, расследование продолжается.

