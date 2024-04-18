Жах російського флоту. Як працює український дрон-камікадзе Magura V5

Минулого тижня в Україні вперше показали морський дрон-камікадзе Magura V5 українського виробництва. З його допомогою Сили оборони ефективно знищують російський флот у Чорному морі.

Докладніше про те, що собою являє надводний дрон українського виробництва, – у матеріалі РБК-Україна.

Ще у листопаді 2022 року Володимир Зеленський оголосив про те, що Україна планує створити морський флот дронів. Вже у липні 2023 року у Туреччині на виставці "International Defence Industry Fair" вперше презентували український дрон-камікадзе Magura V5. Тоді ж про дрон розповіли у репортажі CNN, що стало першою публічною "появою" Magura V5.

Український морський дрон, за словами розробника "СпецТехноЕкспорт" – багатоцільовий. Він може виконувати розвідку, спостереження, патрулювання, охорону морського флоту, пошуково-рятувальні роботи, протимінну боротьбу та бойові місії. Magura V5 – маневрений дрон і може пересуватися потайки завдяки гідродинамічному корпусу.

Аналітики Defense Express зазначають, що, зважаючи на все, для запуску дрона-камікадзе не потрібні спеціально обладнані майданчики. Це саме продемонстрували військові 13 квітня, запустивши дрон просто з берега. Серед основних характеристик відзначають довжину – 5,5 метра, повну вагу – тисячу кг, корисне навантаження (очевидно йдеться про вибухівку) – 300 кг, дальність ходу – до 800 км, максимальну швидкість – 78 км на годину.

Дрон Magura V5 активно використовують для знищення російського флоту. У Головному управлінні розвідки Міноборони України розповіли, що за допомогою дрона-камікадзе знищено або пошкоджено розвідувальний корабель "Іван Хурс" , десантні судна "Акула" та "Серна", ракетний корабель "Івановець", великий десантний корабель "Цезар Куніков" та патрульний корабель "Сергій Котов" .

Під час презентації та запуску дрону 13 квітня міністр стратегічної промисловості Олександр Камишин зазначив, що Україна є унікальною країною, яка, не маючи свого масштабного флоту, все одно знищує судна противника.

"Це хороший приклад того, як Україна своїм інноваційним підходом вирішила проблему, яка точно стане однією з важливих історій. Коли ми, не маючи свого флоту, весь російський чорноморський флот спочатку вигнали з Криму, а потім стали відправляти його на дно, де йому і місце", – зазначив Камишин.