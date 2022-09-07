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Жабер и Гарсия стали первыми полуфиналистками US Open

Фото: Каролин Гарсия впервые пробилась в 1/2 финала мэйджора (twitter.com/usopen)
Автор: Антон Федорцив

Победами Онс Жабер и Каролин Гарсии завершились первые поединки 1/4 финала Открытого чемпионата США по теннису 2022 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты поединков.

US Open, женщины, 1/4 финала

Жабер – Томлянович – 2:0 (6:4, 7:6)

Гауфф – Гарсия – 0:2 (3:6, 4:6)

Жабер и Томлянович начали на равных. Но в третьем гейме туниска оформила первый брейк и создала себе минимальный отрыв в стартовой партии. В середине сета соперницы обменялись брейками, а затем сосредоточились на своих подачах. Это вместе с созданным Жабер запасом ранее позволили закрыть партию в свою пользу.

Второй сет оказался значительно веселее. На корте начались настоящие качели. Лидировала Жабер (2:0, 3:2), была ничья (3:3), вела и Томлянович (3:5, 5:6). Но все в итоге завершилось тай-брейком. Там верх взяла тунисская теннисистка, реализовав со второй попытки матч-пойнт.

Во втором четвертьфинале весомую заявку на успех Гарсия сделала со старта. Француженка оформила два брейка на подаче Гауфф и неожиданно крупно повела 4:0. Американка быстро пришла в себя и попыталась навязать борьбу (3:5), но наверстать потерянное уже было поздно.

Во втором сете Гарсия "ограничилась" одним брейком. Однако со стабильным набором очков на собственной подаче и одного такого достижения за партию достаточно для победы. Так и случилось – Гауфф сопротивлялась более 50 минут, но отыграться не смогла и завершила выступления на домашнем мэйджоре.

Именно Жабер и Гарсия определят первую финалистку US Open этого года. Поединок состоится 9 сентября.

К слову, накануне сборная Украины объявила заявку команды на Кубок Дэвиса-2022.

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