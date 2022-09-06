Украина объявила заявку на Кубок Дэвиса

Федерация тенниса Украины определилась с составом мужской сборной на поединок Кубка Дэвиса-2022 против национальной команды Венгрии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт организации.

Матч Украина – Венгрия состоится 15-16 сентября. Из-за полномасштабного вторжения РФ украинская команда вынуждена принять соперника в Вильнюсе. Капитан команды Андрей Медведев, работающий с 2017 года, выбрал экспериментальный состав сборной. Под его руководством сборная Украины ранее провела 8 матчей (4 победы). Состав сборной Украины: Владислав Орлов (Харьков, 532-я позиция в рейтинге ATP)

Вячеслав Беленький (Донецк, 603 место в рейтинге ATP)

Илья Белобородько (Северодонецк, 652-я позиция в рейтинге ATP)

Владислав Манафов (Киев, 1512-я позиция в рейтинге ATP)

Все поединки украинские и венгерские теннисисты сыграют на SEB Arena в столице Литвы. Победитель противостояния продолжит борьбу в квалификации Кубка Дэвиса. В то же время неудачник сразится за сохранение прописки в Первой Мировой группе.