Жабер і Гарсія стали першими півфіналістками US Open

US Open, жінки, 1/4 фіналу

Жабер – Томляновіч – 2:0 (6:4, 7:6)

Гауфф – Гарсія – 0:2 (3:6, 4:6)

Жабер і Томляновіч розпочали на рівних. Та в третьому геймі туніска оформила перший брейк і створили собі мінімальним відрив у стартовій партії. У середині сету суперниці обмінялися брейками, а далі зосередилися на своїх подачах. Це вкупі зі створеним Жабер запасом раніше дозволили закрити партію на свою користь.

Натомість другий сет виявився значно веселішим. На корті розпочалися справжні гойдалки. Лідирувала Жабер (2:0, 3:2), була нічия (3:3), вела і Томляновіч (3:5, 5:6). Та зрештою все завершилося тай-брейком. Там гору взяла туніська тенісистка, реалізувавши з другої спроби матч-пойнт.

У другому чвертьфіналі вагому заявку на успіх Гарсія зробила зі старту. Француженка оформила два брейки на подачі Гауфф і несподівано повела 4:0. Американка швидко прийшла до тями та спробувала нав'язати боротьбу (3:5), та надолужити втрачене вже було запізно.

Натомість у другому сеті Гарсія "обмежилася" одним брейком. Проте, зі стабільним набором очок на власній подачі й одного такого досягнення за партію достатньо для перемоги. Так і сталося – Гауфф пручалася понад 50 хвилин, але відігратися не змогла і завершила виступи на домашньому мейджорі.

Саме Жабер і Гарсія визначать першу фіналістку US Open цьогоріч. Поєдинок відбудеться 9 вересня.