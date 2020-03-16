Ж/д перевозки по Украине приостанавливаются с 18 марта

Ж/д перевозки приостанавливаются в связи с угрозой распространения коронавируса
Железнодорожные перевозки по Украине приостанавливаются с 18 марта в связи с угрозой распространения коронавируса. Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий по итогам заседания Кабмина.
"С 12.00 18 марта 2020 прекращаются железнодорожные, авиационные, автобусные междугородные и межобластные пассажирские перевозки в Украине", - сообщил он в Telegram.
Напомним, украинский президент Владимир Зеленский заявлял, что в Украине с 18 марта ограничат междугородние и межобластные пассажирские перевозки из-за коронавируса.
До этого в Офисе президента было заседание с представителями Кабинета министров о мерах по противодействию пандемии коронавируса в Украине.
Как писало РБК-Украина, сегодня в Украине усилили меры карантина. А завтра парламентарии на внеочередном заседании намерены принять ряд инициатив для противодействия коронавируса.
В частности на сайте украинского парламента опубликован текст законопроекта №3219 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, направленных на предупреждение возникновения и распространения коронавирусной болезни".