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Ж/д перевозки по Украине приостанавливаются с 18 марта

Новости » Коронавирус     16.03.2020 - 23:52
Ж/д перевозки по Украине приостанавливаются с 18 марта
Фото: Владислав Криклий (РБК-Украина)

Ж/д перевозки приостанавливаются в связи с угрозой распространения коронавируса

Железнодорожные перевозки по Украине приостанавливаются с 18 марта в связи с угрозой распространения коронавируса. Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий по итогам заседания Кабмина.

"С 12.00 18 марта 2020 прекращаются железнодорожные, авиационные, автобусные междугородные и межобластные пассажирские перевозки в Украине", - сообщил он в Telegram.

Ж/д перевозки по Украине приостанавливаются с 18 марта

Напомним, украинский президент Владимир Зеленский заявлял, что в Украине с 18 марта ограничат междугородние и межобластные пассажирские перевозки из-за коронавируса.

До этого в Офисе президента было заседание с представителями Кабинета министров о мерах по противодействию пандемии коронавируса в Украине.

Как писало РБК-Украина, сегодня в Украине усилили меры карантина. А завтра парламентарии на внеочередном заседании намерены принять ряд инициатив для противодействия коронавируса.

В частности на сайте украинского парламента опубликован текст законопроекта №3219 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, направленных на предупреждение возникновения и распространения коронавирусной болезни".

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