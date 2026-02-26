Згортання авторитаризму: передвиборчий рейтинг Орбана сповз до невтішних показників

Видання пише, що такий результат може забезпечити опозиційній партії "Тиса" Петера Мадяра конституційну більшість у парламенті, що дозволить швидко розпочати згортання курсу Угорщини до авторитаризму після 16 років правління Орбана.

Повідомляється, що передвиборчі ставки насправді виходять за межі Угорщини - Орбан є найближчим союзником президента США Дональда Трампа в Європі та "найгучнішим адвокатом" Кремля через чотири роки після вторгнення РФ в Україну.

Bloomberg також нагадує, як Трамп підтримав уОрбана перед виборами, які мають пройти 12 квітня в Угорщині.

Також варто зазначити, що цього тижня Угорщина та Словаччина принаймні тимчасово заблокували 20-й пакет санкцій ЄС проти Росії, а також кредит для України на 90 млрд євро.

У виправдання останньому у Орбана називають припинення транзиту через Україну російської нафти, що трапилось через уда самих же росіян по нафтопроводу "Дружба".

У прем'єра Угорщини скаржиться, що Київ типу навмисне затягує з ремонтом нафтопроводу з політичних причин.

Тим часом у Брюсселі уважно стежать за прийдешніми виборами в Угорщині, де ЄС заморозив понад 20 млрд доларів фінансування Будапешту через занепокоєння щодо верховенства права та корупції.

"Блок неодноразово конфліктував з Орбаном, який називає Україну "ворогом" і зробив свого східного сусіда, що потерпає від війни, центральною темою виборчої кампанії", - пише Bloomberg.