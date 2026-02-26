Згортання авторитаризму: передвиборчий рейтинг Орбана сповз до невтішних показників

Рейтинг партії угорського прем'єра Віктора Орбана показав значне відставання від його опонента на тлі передвиборчої кампанії. Йдеться про розрив у 20 пунктів на користь опозиційної "Тиси" Петера Мадяра.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
Видання пише, що такий результат може забезпечити опозиційній партії "Тиса" Петера Мадяра конституційну більшість у парламенті, що дозволить швидко розпочати згортання курсу Угорщини до авторитаризму після 16 років правління Орбана.
Повідомляється, що передвиборчі ставки насправді виходять за межі Угорщини - Орбан є найближчим союзником президента США Дональда Трампа в Європі та "найгучнішим адвокатом" Кремля через чотири роки після вторгнення РФ в Україну.
Bloomberg також нагадує, як Трамп підтримав уОрбана перед виборами, які мають пройти 12 квітня в Угорщині.
Також варто зазначити, що цього тижня Угорщина та Словаччина принаймні тимчасово заблокували 20-й пакет санкцій ЄС проти Росії, а також кредит для України на 90 млрд євро.
У виправдання останньому у Орбана називають припинення транзиту через Україну російської нафти, що трапилось через уда самих же росіян по нафтопроводу "Дружба".
У прем'єра Угорщини скаржиться, що Київ типу навмисне затягує з ремонтом нафтопроводу з політичних причин.
Тим часом у Брюсселі уважно стежать за прийдешніми виборами в Угорщині, де ЄС заморозив понад 20 млрд доларів фінансування Будапешту через занепокоєння щодо верховенства права та корупції.
"Блок неодноразово конфліктував з Орбаном, який називає Україну "ворогом" і зробив свого східного сусіда, що потерпає від війни, центральною темою виборчої кампанії", - пише Bloomberg.
Як відомо, останнім часом і без того напружені відносини між Угорщиною під правлінням Орбана та Україною загострились. Це сталось на тлі ситуації з нафтопроводом "Дружба", по якому Москва завдала удару та унеможливила постачання енергоресурсів до Угорщини та Словаччини.
Водночас у Орбана звинувачують Київ у небажанні відновлювати роботу нафтопроводу, обгрунтовуючи це політичними причинами.
Президент Володимир Зеленський своєю чергою запропонував Орбану домовлятись про енергетичне перемир'я з Москвою, якщо в нього є претензії щодо ситуації, яка склалась.
Зеленський заявив, що навіть під час ремонтних робіт РФ обстрілює спеціалістів, які відновлюють пошкодження, тому жертвувати людьми Україна не буде.
Попри суперечки, українська сторона запропонувала Угорщині компроміс щодо врегулювання ситуації з нафтопроводом "Дружба".