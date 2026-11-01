Згорів після запуску: в Росії знов не вийшло з аналогом Starlink

Росія втратила ще один супутник своєї системи "Рассвєт". Апарат зійшов з орбіти та згорів у щільних шарах атмосфери 30 жовтня, пробувши у космосі трохи більше трьох місяців після запуску.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані американської Aerospace Corporation та Defense Express.

Супутник Rassvet-3 №17 запустили 19 липня 2026 року з космодрому Плесецьк у складі другої партії апаратів. За оцінкою Defense Express, він, імовірно, не зміг активувати власну рушійну установку для корекції орбіти.

Через опір залишкової атмосфери супутник поступово втрачав висоту, поки не згорів під час входження в атмосферу Землі.

Це вже другий серійний супутник російського угруповання "Рассвєт", який Москва втратила після запуску. Перший апарат - Rassvet-3 №4 - зійшов з орбіти 6 червня. Його запустили 23 березня у складі першої партії.

Проблеми з орбітою та російський аналог Starlink

Ще один супутник системи - Rassvet-3 №23 - раніше також почав втрачати висоту та опустився приблизно до 220 км. Однак наприкінці жовтня він відновив маневри з підвищення орбіти.

За даними моніторингового проєкту Latitudinal, 29 жовтня апарат перебував на висоті близько 296 км і продовжував набирати висоту.

"Рассвет" - це російська система низькоорбітального супутникового інтернету, яку розробляє компанія "Бюро 1440". Москва позиціонує її як альтернативу американській мережі Starlink.

Систему планують використовувати для забезпечення зв'язку, зокрема у військових цілях - для управління безпілотниками.

У 2026 році Росія здійснила два запуски серійних супутників: 23 березня та 19 липня на орбіту вивели по 16 апаратів. Таким чином, загалом було запущено 32 супутники.

Російська влада раніше заявляла про плани створити угруповання з 350 супутників із перспективою розширення до 900. Початок комерційної експлуатації системи анонсували на 2027 рік.

Водночас повторна втрата супутників свідчить про технічні труднощі, з якими стикається російський проєкт на етапі розгортання орбітального угруповання.