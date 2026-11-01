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Сгорел после запуска: в России снова не вышло с аналогом Starlink

03:35 01.11.2026 Вс
2 мин
aimg Юлия Маловичко
Сгорел после запуска: в России снова не вышло с аналогом Starlink Фото: спутник сети "Рассвет" (из открытых источников)
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Россия потеряла еще один спутник своей системы "Рассвет". Аппарат сошел с орбиты и сгорел в плотных слоях атмосферы 30 октября, пробыв в космосе не более трех месяцев после запуска.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные американской Aerospace Corporation и Defense Express.

Спутник Rassvet-3 №17 был запущен 19 июля 2026 года с космодрома Плесецк в составе второй партии аппаратов. По оценке Defense Express, он, вероятно, не смог активировать свою движущую установку для коррекции орбиты.

Из-за сопротивления остаточной атмосфере спутник постепенно терял высоту, пока не сгорел при вхождении в атмосферу Земли.

Это уже второй серийный спутник российской группировки "Рассвет", которую Москва потеряла после запуска. Первый аппарат – Rassvet-3 №4 – сошел с орбиты 6 июня. Он был запущен 23 марта в составе первой партии.

Проблемы с орбитой и российский аналог Starlink

Еще один спутник системы – Rassvet-3 №23 – ранее также начал терять высоту и опустился примерно до 220 км. Однако в конце октября он возобновил маневры по повышению орбиты.

По данным мониторингового проекта Latitudinal, 29 октября аппарат находился на высоте около 296 км и продолжал набирать высоту.

"Рассвет" – это российская система низкоорбитального спутникового интернета, которую разрабатывает компания "Бюро 1440". Москва позиционирует ее как альтернативу американской сети Starlink.

Систему планируют использовать для обеспечения связи, в частности в военных целях – для управления беспилотниками.

В 2026 году Россия провела два запуска серийных спутников: 23 марта и 19 июля на орбиту вывели по 16 аппаратов. Таким образом, всего было запущено 32 спутника.

Российские власти ранее заявляли о планах создать группировку из 350 спутников с перспективой расширения до 900. Начало коммерческой эксплуатации системы анонсировали на 2027 год.

В то же время, повторная потеря спутников свидетельствует о технических трудностях, с которыми сталкивается российский проект на этапе развертывания орбитальной группировки.

Напомним, 1 сентября сообщалось, как вторая партия российских спутников "Рассвет" не смогла подняться на нужную высоту в космосе.

О том, кто реализует "Рассвет" и о его слабых местах - читайте в материале РБК-Украина.

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