Згорить в атмосфері Землі: NASA завершує легендарну 20-річну місію телескопа Swift

NASA завершує місію Swift після невдалої спроби врятувати обсерваторію від падіння на Землю. Приватний космічний апарат не зміг підняти її на вищу орбіту, тож телескоп згорить в атмосфері.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Space.
За орбітальною позицією обсерваторії тривалий час спостерігали науковці, оскільки через атмосферне гальмування апарат поступово втрачав висоту.
Так, як Swift не мав власних двигунів для корекції орбіти, у вересні 2025 року NASA уклало контракт на 30 мільйонів доларів із компанією Katalyst Space Technologies.
План порятунку передбачав:
Апарат LINK запустили 3 липня 2026 року для порятунку телескопа Swift. Він наблизився до обсерваторії на 12-15 кілометрів і сфотографував її, однак через проблеми з двигунами та маховиками системи орієнтації втратив контроль і почав некеровано обертатися.
25 вересня LINK сам зійшов з орбіти та згорів в атмосфері Землі.
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За словами представників NASA, телескоп Swift зібрав свої останні наукові дані 20 жовтня 2026 року. Входження апарата в щільні шари атмосфери очікується протягом найближчих кількох тижнів.
Запущений у листопаді 2004 року для дослідження найпотужніших вибухів у космосі - гамма-спалахів, телескоп був розрахований лише на 2 роки роботи, проте прослужив понад два десятиліття.
За цей час обсерваторія досягла виняткових результатів:
У 2018 році обсерваторію офіційно перейменували на честь Ніла Ґерельса (Neil Gehrels Swift Observatory) - першого керівника місії, який пішов із життя роком раніше.
Зібраний за 20 років архів спостережень забезпечить науковців матеріалами для досліджень ще на багато десятиліть.