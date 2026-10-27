Сгорит в атмосфере Земли: NASA завершает легендарную 20-летнюю миссию телескопа Swift

NASA завершает миссию Swift после неудачной попытки спасти обсерваторию от падения на Землю. Частный космический аппарат не смог поднять ее на высшую орбиту и телескоп сгорит в атмосфере.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Space.
За орбитальной позицией обсерватории долгое время наблюдали ученые, поскольку из-за атмосферного торможения аппарат постепенно терял высоту.
Так как у Swift не было собственных двигателей для коррекции орбиты, в сентябре 2025 года NASA заключило контракт на 30 миллионов долларов с компанией Katalyst Space Technologies.
План спасения предусматривал :
Аппарат LINK был запущен 3 июля 2026 года для спасения телескопа Swift. Он приблизился к обсерватории на 12-15 км и сфотографировал ее, однако из-за проблем с двигателями и маховиками системы ориентации потерял контроль и начал неуправляемо вращаться.
25 сентября LINK сам сошел с орбиты и сгорел в атмосфере Земли.
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По словам представителей NASA, телескоп Swift собрал свои последние научные данные 20 октября 2026 года. Вхождение аппарата в плотные слои атмосферы ожидается в ближайшие несколько недель.
Запущенный в ноябре 2004 года для исследования мощнейших взрывов в космосе - гамма-вспышек, телескоп был рассчитан всего на 2 года работы, однако прослужил более двух десятилетий.
За это время обсерватория добилась исключительных результатов:
В 2018 году обсерваторию официально переименовали в честь Нила Герельса (Neil Gehrels Swift Observatory) - первого руководителя миссии, ушедшего из жизни годом ранее.
Собранный за 20 лет архив наблюдений обеспечит ученых материалами для исследований еще на многие десятилетия.