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Сгорит в атмосфере Земли: NASA завершает легендарную 20-летнюю миссию телескопа Swift

19:12 27.10.2026 Вт
2 мин
aimg Ольга Завада
NASA завершила миссию телескопа Swift (коллаж: РБК-Украина)

NASA завершает миссию Swift после неудачной попытки спасти обсерваторию от падения на Землю. Частный космический аппарат не смог поднять ее на высшую орбиту и телескоп сгорит в атмосфере.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Space.

Неудачная спасательная миссия

За орбитальной позицией обсерватории долгое время наблюдали ученые, поскольку из-за атмосферного торможения аппарат постепенно терял высоту.

Так как у Swift не было собственных двигателей для коррекции орбиты, в сентябре 2025 года NASA заключило контракт на 30 миллионов долларов с компанией Katalyst Space Technologies.

План спасения предусматривал :

  • Запуск специального аппарата LINK, оснащенного тремя роборуками.
  • Стыковка с телескопом на орбите и их транспортировка на более высокую высоту.
  • Удлинение срока эксплуатации научного оборудования на несколько лет.

Аппарат LINK был запущен 3 июля 2026 года для спасения телескопа Swift. Он приблизился к обсерватории на 12-15 км и сфотографировал ее, однако из-за проблем с двигателями и маховиками системы ориентации потерял контроль и начал неуправляемо вращаться.

25 сентября LINK сам сошел с орбиты и сгорел в атмосфере Земли.

Телескоп Swift (фото: NASA)

Читайте больше: NASA отменило миссию по спасению телескопа Swift: аппарат разобьется

20 лет научных открытий

По словам представителей NASA, телескоп Swift собрал свои последние научные данные 20 октября 2026 года. Вхождение аппарата в плотные слои атмосферы ожидается в ближайшие несколько недель.

Запущенный в ноябре 2004 года для исследования мощнейших взрывов в космосе - гамма-вспышек, телескоп был рассчитан всего на 2 года работы, однако прослужил более двух десятилетий.

За это время обсерватория добилась исключительных результатов:

  • Зафиксировала более 2000 гамма-вспышек.
  • Исследовала более 1400 взрывов сверхновых звезд.
  • Провела сплошной осмотр неба в рентгеновском диапазоне и изучала астероиды, кометы и черные дыры.
  • Предоставила данные для публикации около 7000 научных работ.

В 2018 году обсерваторию официально переименовали в честь Нила Герельса (Neil Gehrels Swift Observatory) - первого руководителя миссии, ушедшего из жизни годом ранее.

Собранный за 20 лет архив наблюдений обеспечит ученых материалами для исследований еще на многие десятилетия.

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