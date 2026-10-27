Сгорит в атмосфере Земли: NASA завершает легендарную 20-летнюю миссию телескопа Swift

Неудачная спасательная миссия

За орбитальной позицией обсерватории долгое время наблюдали ученые, поскольку из-за атмосферного торможения аппарат постепенно терял высоту.

Так как у Swift не было собственных двигателей для коррекции орбиты, в сентябре 2025 года NASA заключило контракт на 30 миллионов долларов с компанией Katalyst Space Technologies.

План спасения предусматривал :

Запуск специального аппарата LINK, оснащенного тремя роборуками.

Стыковка с телескопом на орбите и их транспортировка на более высокую высоту.

Удлинение срока эксплуатации научного оборудования на несколько лет.

Аппарат LINK был запущен 3 июля 2026 года для спасения телескопа Swift. Он приблизился к обсерватории на 12-15 км и сфотографировал ее, однако из-за проблем с двигателями и маховиками системы ориентации потерял контроль и начал неуправляемо вращаться.

25 сентября LINK сам сошел с орбиты и сгорел в атмосфере Земли.

Телескоп Swift (фото: NASA)

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20 лет научных открытий

По словам представителей NASA, телескоп Swift собрал свои последние научные данные 20 октября 2026 года. Вхождение аппарата в плотные слои атмосферы ожидается в ближайшие несколько недель.

Запущенный в ноябре 2004 года для исследования мощнейших взрывов в космосе - гамма-вспышек, телескоп был рассчитан всего на 2 года работы, однако прослужил более двух десятилетий.

За это время обсерватория добилась исключительных результатов:

Зафиксировала более 2000 гамма-вспышек.

Исследовала более 1400 взрывов сверхновых звезд.

Провела сплошной осмотр неба в рентгеновском диапазоне и изучала астероиды, кометы и черные дыры.

Предоставила данные для публикации около 7000 научных работ.

В 2018 году обсерваторию официально переименовали в честь Нила Герельса (Neil Gehrels Swift Observatory) - первого руководителя миссии, ушедшего из жизни годом ранее.

Собранный за 20 лет архив наблюдений обеспечит ученых материалами для исследований еще на многие десятилетия.