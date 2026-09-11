Згоріли товари Buromax, Zibi та Bic: РФ знищила склади відомого постачальника канцелярії

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Forbes Ukraine .

Вогонь знищив продукцію українських брендів Buromax, Zibi та Buroclean. Крім того, згоріли товари світових брендів Bic, Maped, Fellowes, Uni та багатьох інших, офіційним дистриб'ютором яких є компанія.

Знищені складські запаси та логістична інфраструктура призначалися для забезпечення українських офісів, виробництв, шкіл, дитячих садків і родин.

Попри масштабні втрати, підприємство продовжує діяльність. Компанія акумулює асортимент, який перебував у дорозі та на виробництвах, відновлює операційні процеси й працює над стабілізацією постачань.

Засновники підприємства Вадим Зібров та Оксана Філонова наголосили, що мають намір відновити бізнес.

"Боляче. Не сприймає ні розум, ні серце. Знищено те, що ми разом із командою створювали протягом десятиріч. Але ми не здаємося! Встоїмо! Відновимося!" - заявили вони.

Завдяки завчасному відвантаженню частина товарів Buromax і Zibi залишається доступною у торговельних мережах та інтернет-магазинах партнерів. При цьому офіційні сайти buromax.ua та zibi.ua тимчасово призупинили роботу.

Що відомо про "Імпорт-Офіс Україна"

Підприємство працює на ринку з 1994 року і є одним із провідних постачальників канцтоварів, товарів для творчості та офісного приладдя в Україні.

У портфелі компанії нараховується понад 12 000 найменувань продукції. Підприємство має власні склади й автопарк, співпрацює з понад 1500 оптовими клієнтами, а його штат становить понад 300 працівників.